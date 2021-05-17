РИАМО - 17 мая. В столице в 13:00 в понедельник на главной метеостанции города на ВДНХ воздух прогрелся до плюс 27,5 градусов, это стало максимальным показателем для 17 мая за последние 70 лет, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

До этого рекордом для последних 70 лет для 17 мая была температура в 27,1 градуса тепла.

Абсолютным максимумом для 17 мая в Москве является температура в плюс 31 градус, зафиксированная в 1897 году.

В понедельник максимальная температура воздуха в столице может составить плюс 30 градусов. Порывы ветра будут усиливаться до 15 м/с.

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