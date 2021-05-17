РИАМО - 17 мая. Наибольший рост обращений жителей Подмосковья в социальных сетях за минувшую неделю замечен по темам дорог, транспорта, благоустройства и ЖКХ, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«Основной рост (обращений – ред.) у нас по теме образования, экологии и строительства. Самое большое количество сообщений традиционно по дорогам и транспорту, благоустройству и темам ЖКХ», – сказала Звягина в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что по темам дорог и транспорта число обращений выросло практически на 50%. Продолжает преобладать тема ремонта дорог и тротуаров.

«На прошлой неделе было много жалоб на подтопления дорог после сильных дождей», – подчеркнула Звягина.

Министр информационной политики отметила, что за прошлую неделю также выросло число обращений жителей на нечитаемую дорожную разметку – 62 сообщения. Также практически на 20% выросло число обращений по теме благоустройства.