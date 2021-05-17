РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мая. Подольский школьник Артем Должанский стал лучшим на чемпионате Московской области по авиамодельному спорту, сообщается в группе «МУ ДТМ СП «Орбита» г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Жуковском 15 мая прошел чемпионат Московской области по авиамодельному спорту среди школьников. В сложном классе кордовых моделей при острой борьбе среди сильнейших воспитанники структурного подразделения «Орбита» Подольска достойно отстояли честь округа.

Так, среди старших и младших школьников Должанский, который выступал от учреждения округа, занял 1 место. Участника поздравили с победой и пожелали ему дальнейших успехов.