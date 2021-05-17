РИАМО - 17 мая. Состояние прилегающей территории, входной группы и фасада 34 тысяч магазинов и торговых сетей проверят в Подмосковье до 1 июня, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

«По Вашему (губернатора Московской области Андрея Воробьева – ред.) поручению эту работу рассчитываем завершить до 1 июня. Всего надо проверить 34 тысячи торговых объектов в Московской области», - сказал Духин в ходе совещания губернатора с руководящим составом правительства Московской области и главами округов.

Он отметил, что за 24 часа торговый объект должен решить проблему с незаконной рекламой, грязью на входной группе и прилегающей территории. За семь дней - с бездомными животными, повреждением ступеней, отсутствием урны, наличием граффити на фасаде, повреждением вывески. За 30 дней собственник должен сделать пандус и отремонтировать фасад.

«У нас половина муниципалитетов в «зеленой» зоне, то есть проверки проведены по 85% торговых точек или больше», - уточнил Духин.

По его словам, в «красной» зоне, где проверено только 13-50% объектов, Егорьевск, Зарайск, Домодедово, Ленинский округ, Реутов, Подольск, Серебряные Пруды, Лосино-Петровский, Богородский округ, Балашиха, Химки, Павловский Посад, Талдом, Люберцы, Краснознаменск.