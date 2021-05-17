РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мая. Стали известны победители и призеры комплексной спартакиады по силовому экстриму в Подольске по месту жительства, сообщил директор ФСК «Заречье», депутат округа Александр Дудкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В ФСК «Заречье» микрорайона Климовск Подольска 15 мая прошли соревнования по силовому экстриму в рамках V комплексной спартакиады по месту жительства. В церемониях открытия и награждения принял участие Дудкин.

По итогам соревнований третье место заняла команда микрорайона Красная Горка, на втором месте – команда микрорайона Львовский, а на первом – команда части Гривно микрорайона Климовск. В личном зачете третье место занял Евгений Фомичев (Гривно), второе – Евгений Найданов (Львовский), а перовое – Станислав Мальцев (Гривно).