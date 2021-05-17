РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 мая. В понедельник в Дзержинском организовали две резервные точки для набора воды из-за аварии на трубопроводе и отключения холодного водоснабжения в ряде домов, сообщается в группе ЕДДС округа в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник из-за повреждения трубопровода в домах №№2, 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 на улице Бондарева и №№3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А на площади Святителя Николая отключили холодную воду до 18:00.

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ организованы резервные точки для набора воды по адресам: улица Бондарева, дом №3, возле ЦТП; улица Дзержинская, дом №8.