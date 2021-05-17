Социальная ипотека в Подмосковье: кому положена и как ее получить

Что такое социальная ипотека
Программа социальной ипотеки в Подмосковье реализуется с 2016 году и является частью государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы. Она призвана улучшить жилищные условия бюджетников и привлечь на работу в регион наиболее востребованные кадры.
Социальная ипотека – это госпрограмма, в рамках которой можно получить кредит на приобретение жилья на более выгодных условиях, чем по стандартным.
Согласно условиям программы, стоимость квартиры полностью оплачивается за счет бюджетных средств Московской области (50% в момент оформления кредита в качестве первоначального взноса и 50% – ежемесячными выплатами в рамках оплаты основного долга по кредиту), а заемщик платит только проценты, поясняет эксперт финансового супермаркета «Банки.ру» Инна Солдатенкова.
Участник самостоятельно выплачивает проценты по кредиту в течение 10 лет.
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Кто может получить соципотеку
Социальную ипотеку могут получить учителя, врачи, молодые ученые и уникальные специалисты, если они соответствуют определенным требованиям (возраст, стаж работы, специализация и др.).
Общие требования для всех участников программы следующие: гражданство РФ и готовность заключить трудовой договор на работу в подмосковных госучреждениях сроком не менее, чем 10 лет, также у потенциального заемщика не должно быть в собственности жилья в Подмосковье и отрицательной кредитной истории.
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Требования к врачам:
- трудовой стаж более 3 лет (для врачей и фельдшеров скорой помощи, педиатров, участковых терапевтов и анестезиологов-реаниматологов это требование необязательно, как и квалификационная категория);
- возраст – женщины до 45 лет, мужчины до 50 лет;
- первая или высшая категория для следующих специализаций: лор, хирург, нейрохирург, травматолог-ортопед, офтальмолог, рентгенолог, эндоскопист, врачи клинико-лабораторной, функциональной и эндоваскулярной диагностики, кардиолог, невролог, фтизиатр, онколог, радиолог, радиотерапевт, врач УЗИ, акушер-гинеколог, неонатолог, гематолог, дерматовенеролог, колопроктолог, нефролог, ревматолог, патологоанатом, сердечно-сосудистый хирург, торакальный хирург, трансфузиолог, уролог, эндокринолог.
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Требования к учителям:
- трудовой стаж более 5 лет;
- возраст до 45 лет;
- специализации: учитель начальных классов, учителя русского языка и литературы, математики, английского языка.
Требования к уникальным специалистам и молодым ученым:
- стаж более 1 года (в научной организации или предприятии ОПК в Московской области);
- возраст до 35 лет;
- для уникальных специалистов – профессия должны входить в Справочник востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий; необходимо участие в разработке и внедрении технологий согласно перечню критических технологий РФ; участие в опытно-конструкторских и технологических работах, результаты которых получили практическую реализацию за последние 5 лет; участие в проектах по внедрению новых технологий, работах по выполнению гособоронзаказа за последние 5 лет;
- для молодых ученых – тематика научных работ должна соответствовать приоритетным для Подмосковья направлениям развитии науки, технологии и техники (согласно распоряжению Правительства Московской области от 26 декабря 2016 года №446 РП);
- высшее образование, ученая степень, премии, призы, награды и гранты, ведение научной и профессиональной деятельности.
Более подробную информацию с требованиями к кандидатам на получение социальной ипотеки можно узнать здесь:
Этапы оформления соципотеки
1) Подача заявки
Для начала нужно подать заявку в профильное подмосковное министерство, в зависимости от профессии участника. Так, врачам нужно обращаться в Министерство здравоохранения или в Министерство социального развития. Учителям – в Министерство образования. Молодым ученым и специалистам, молодым уникальным специалистам – в Министерство инвестиций и инноваций.
Вместе с заявкой подается определенный пакет документов (см. ниже).
«Согласно Правилам получения ипотеки, с момента подачи документов до получения решения о включении в списки претендентов должно пройти 30 дней. Однако на практике процесс занять как меньше, так и больше времени», – отмечает юрист компании LawGuider INT Алина Захарова.
2) Заключение трудового договора
После одобрения заявки необходимо заключить трудовой договор с подмосковным госучреждением на срок не менее 10 лет.
3) Выдача свидетельства
При положительном решении о включении в список претендентов на получение субсидии участнику программы выдается свидетельство, которое позволяет приобрести жилье на льготных условиях. Оно действительно в течение трех месяцев.
4) Поиск квартиры
Далее, имея на руках этот документ, заемщик самостоятельно приступает к поиску подходящей квартиры.
5) Открытие счета и получение кредита в банке
Параллельно участнику программы следует обратиться в банк и открыть счет для операций со средствами жилищной субсидии. Договор на открытие счета должен содержать условия о порядке возврата жилищной субсидии государственному заказчику без распоряжения клиента (участника программы) и оформления договора ипотечного жилищного кредитования.
6) Приобретение квартиры
Если жилье найдено, готовятся документы по недвижимости, подписывается договор купли-продажи и кредитный договор. В конце регистрируется право собственности, о чем гражданин отчитывается в министерстве.
По словам Алины Захаровой, квартира по социальной ипотеке, как и при обычной, находится в залоге у банка, при этом право собственности регистрируется за заемщиком (а не за банком).
Требования к квартире
Квартира должна находиться на территории Московской области, в том муниципалитете, где работает участник программы, или в соседнем.
Выбрать квартиру можно как на вторичном рынке, так и в новом доме.
При выборе квартиры в рамках социальной ипотеки необходимо учитывать площадь жилья согласно программе. Она должна быть следующей:
- для семьи из 2-х человек – 42 квадратных метра;
- для одного человека – 33 квадратных метра;
- для семей из трех и более человек – по 18 квадратных метров на каждого.
Можно выбрать квартиру большей площади, но доплачивать за нее придется самостоятельно, из собственных средств (в том числе за счет маткапитала). Если для этого потребуется взять ипотеку в банке, процент будет такой же, как и для других заемщиков, уточняют эксперты.
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Необходимые документы
Документы предоставляются в соответствующее министерство в момент подачи заявки на участие в программе соципотеки.
Пакет может отличаться в зависимости от того, какой специалист претендует на соципотеку (например, копии дипломов, характеристики с работы, сведения о научных публикациях или документы об интернатуре, личные портфолио и др.). Это можно уточнить в профильном министерстве или ознакомиться в Порядке отбора граждан для участия в программе.
Базовый пакет документов включает в себя:
1) документ, подтверждающий место работы, должность, стаж работы, подписанный руководителем кадровой службы организации и заверенный печатью организации, копию трудовой книжки, заверенная отделом кадров;
2) копию свидетельства о заключении (расторжении) брака (при наличии);
3) копии паспортов супругов и детей (все страницы) (при наличии);
4) копию свидетельства о рождении ребенка (детей) (при наличии);
5) выписку из домовой книги и финансово-лицевого счета для заявителя и членов его семьи, зарегистрированных по месту жительства в Москве и (или) Московской области;
8) согласие на обработку персональных данных заявителя и членов его семьи;
9) копию страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя и членов его семьи;
10) договор социального найма заявителя и членов его семьи (для лиц, занимающих жилые помещения по договорам социального найма);
11) свидетельство о регистрации по месту пребывания для заявителей и членов его семьи, имеющих регистрацию в Московской области по месту временного пребывания.
говорит Эрдни Манджиев, юрист «Европейской юридической службы».
(п. 2 общих положений Правил предоставления государственной поддержки участникам II этапа реализации подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище»), говорит юрист юридической компании LawGuider INT Алина Захарова.
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