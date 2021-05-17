Социальная ипотека в Подмосковье: кому положена и как ее получить

1

Программа социальной ипотеки в Подмосковье реализуется с 2016 году и является частью государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы. Она призвана улучшить жилищные условия бюджетников и привлечь на работу в регион наиболее востребованные кадры.

Социальная ипотека – это госпрограмма, в рамках которой можно получить кредит на приобретение жилья на более выгодных условиях, чем по стандартным.

Согласно условиям программы, стоимость квартиры полностью оплачивается за счет бюджетных средств Московской области (50% в момент оформления кредита в качестве первоначального взноса и 50% – ежемесячными выплатами в рамках оплаты основного долга по кредиту), а заемщик платит только проценты, поясняет эксперт финансового супермаркета «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

Участник самостоятельно выплачивает проценты по кредиту в течение 10 лет.

Льготная ипотека в Москве и Подмосковье: основные требования>>