РИАМО - 17 мая. Московский урбанистический форум 2021 года пройдет в гибридном формате. Он предусматривает традиционное офлайн-участие российских спикеров и онлайн-подключение иностранных участников из разных точек мира, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

МУФ-2021 состоится в концертном зале и парке «Зарядье» 1-4 июля. Планируется участие более 350 иностранных и российских спикеров, ожидается до 7 тыс. участников в «Зарядье» и до 20 тыс. зрителей онлайн.

«Московский урбанистический форум является важным событием не только для столицы и России, но и для международных экспертов. Тема 10-го юбилейного Московского урбанистического форума – «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что Москва является ярким примером активно развивающегося мегаполиса. Столица стремится к обмену опытом и экспертизой с другими городами, а также укреплению международного сотрудничества.

По словам заместителя мэра, участие подтвердили свыше 80 иностранных спикеров из 27 стран, среди которых яркие представители экспертного сообщества, архитекторы, урбанисты и ученые.

«Эксперты обсудят практики современных устойчивых городов, опыт мегаполисов, годами удерживающих мировое лидерство, а также городов, набирающих известность благодаря своим уникальным особенностям», – заявил Бочкарев.

Деловая программа МУФ пройдет с 1 по 2 июля. Первый день посвятят обсуждению глобальных вызовов, которые стоят перед мегаполисами, и исследованию концепции звездности, освящению успешных проектов и кейсов городских трансформаций в разных городах мира за последние 10 лет.

Во второй день обсудят и спрогнозируют новые вызовы, презентуют передовые городские проекты будущего. Также внимание уделят развитию международного сотрудничества и диалога мегаполисов для поиска ответов на вопросы будущего городов. На форуме планируется также представить обновленный проект «Строим просто», который позволяет участникам строительства и гражданам быть в курсе актуальной информации об организации строительного процесса.​

«Пандемия ставит под удар привычный нам образ городской жизни. С учетом опыта прошедшего года, полного вызовов и испытаний для мегаполисов, в ряд городов-суперзвезд становятся новые лидеры – города, преодолевающие кризис с наименьшими потерями и ориентированные на человека даже в самые непростые времена», – отметил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

МУФ проводится с 2011 года при участии мэра Сергея Собянина. Форум дает возможность экспертам в области градостроительства, архитектуры и урбанистики наладить диалог, обменяться опытом и получить новые знания.