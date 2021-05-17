РИАМО - 17 мая. Благоустройство парка Декабрьского восстания началось в Пресненском районе Москвы, парк находится между станцией метро «Улица 1905 года» и Краснопресненской набережной, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Большую часть работ планируют закончить до конца лета. Сейчас там идет обустройство кабельной канализации, установка гранитного бордюрного камня и демонтажные работы. Протяженность парка составляет 500 м, а площадь около 6 га.

Существующие дорожки во время благоустройства сохранят и добавят новые. Планируется установить 33 фонаря с энергосберегающими лампами и 25 камер наблюдения. Деревья и кустарники украсит ландшафтная подсветка.

Также в парке хотят высадить более 30 деревьев, 300 кустарников, разбить около 45 тыс. кв. м газонов. При входе планируют сделать цветники. В парке поставят четыре детские площадки и три спортивные. На двух установят комплексы для воркаута, а на – третьей для силовых занятий.

На западе парка сделают две площадки для выгула собак. Одна – для крупных, а вторая – для маленьких.

Историческое здание – кордегарию Пресненской заставы – капитально отреставрируют. Это единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившаяся до наших дней. Там находился военный караул в первой половине XIX века. В здании заменят перекрытия и покрытие пола, окна и двери, отремонтируют стены, крышу и цоколь, отреставрируют дымоходную трубу.

Ограду парка 1940-1950-х годов очистят пескоструйными приборами, восстановят ее исторический цвет, а утраченные элементы ограды заменят, сохранив оригинальную форму.