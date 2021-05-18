Район Бирюлево Западное уже много лет попадает в антирейтинги. Неудивительно, ведь он собрал комбо: здесь работает мусоросжигательный завод, нет метро и проживает множество мигрантов. Его называют и самым депрессивным, и самым неблагоустроенным. Раньше он часто фигурировал в криминальной хронике, а в 2013 году стал центром беспорядков. Название района стало нарицательным: несколько лет назад жители Патриарших обозвали «саранчой из Бирюлева» всех приезжих тусовщиков, которые ведут себя некультурно в заведениях Москвы. Обозреватель РИАМО пообщалась с бирюлевцами и узнала, каково жить в районе с дурной репутацией.
Без лица
Западное Бирюлево — типичный спальный район Москвы, который не имеет лица. По словам Ильи, папа которого родился в этом районе, до 60-х годов прошлого года на его месте была деревня.
«Моя папа жил на территории воинской части, так как в то время здесь были казармы, картофельные и клубничные поля, а также большое количество бараков для тех, кто обслуживал местную железную дорогу», — вспоминает собеседник.
По его словам, эта местность всегда была ничем не примечательна, и если бы не громкое убийство в 2013 году, за которым последовали массовые беспорядки, то и говорить о нем было бы нечего.
Изначально район был рассчитан на приезжавших работать в Москву в 70–80-е годы. В те годы поселок постепенно преобразовался в район Москвы с хаотичной типовой застройкой.
«Воинскую часть, где жил мой отец, перенесли, а местность стихийно застроили. Дома были разные по планировкам, почти все квартиры малогабаритные. Много было общежитий и коммуналок для льготных категорий граждан», — рассказывает Илья.
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Дурная слава
По словам Романа, дурная слава о районе пошла задолго до массовых беспорядков на рынке. В 90-е годы здесь был организован Покровский вещевой рынок, где можно было купить джинсы, хозтовары и электронику. Наряду с «Лужой» и «Черкизоном» он был символом лихих 90-х.
«В конце рабочего дня можно было увидеть, как дворники выметали большое количество кошельков, которые побросали мошенники, ограбившие наивных покупателей», — вспоминает Роман.
Кроме того, Бирюлево славится алкашами и наркоманами, любимое времяпровождение которых — сидеть на лавочке у подъезда. Неважно, утром или вечером здесь возвращаться домой, опасность есть всегда, отмечает Илья, который работает в районе.
Что касается скандальной плодоовощной базы, где разгорелся крупный межнациональный конфликт, то она появилась в районе к Олимпиаде-80. Комплекс складов официально не имел рынка, однако торговля там велась.
«На рынке работали сотни мигрантов, в основном выходцы с Кавказа и из Средний Азии, которые жили в этом же районе», — рассказывает жительница Бирюлева Татьяна.
По ее словам, местные не раз жаловались на соседство с рынком, писали даже письма в мэрию, но власти отмечали, что бирюловская овощебаза имеет стратегическое значение для продовольственного обеспечения Москвы.
Закрылась она только после агрессивных акций протеста, вызванных убийством 25-летнего Егора Щербакова.
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Мигранты и регионалы
По данным ЦИАН, в последнее время в Бирюлеве Западном наблюдается спрос на жилье, в среднем цена за квадратный метр составляет от 190 до 195 тысяч рублей.
По словам москвички Татьяны, которая живет в районе 30 лет, покупают квартиры здесь не москвичи, а регионалы.
Мигрантов привлекает этот район из-за близости к работе — овощебазам, промзонам и так далее.
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Без метро и инфраструктуры
Бирюлевскую линию метро обещали построить еще в 70-е годы, рассказывает Татьяна. Сейчас она в планах до 2025 года, и в районе по-прежнему очень плохо с транспортной доступностью.
«Район ограничен двумя железнодорожными ветками — Бирюлево-Товарная и Бирюлево-пассажирская — и МКАД, а въехать в район можно с Варшавского шоссе», — делится Татьяна.
До метро жители вынуждены добираться окольными путями — время в пути до «Пражской» не меньше получаса.
«Утром вообще беда — из района трудно выехать», — жалуется Роман.
Почти на 90 тысяч жителей в районе всего 7 школ и 16 детских садов, мест в которых хватает не всем.
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Плохая экология
Ко всему прочему в районе есть еще и вредные производства — как следствие, плохая экология.
Из инфрастуктуры в районе — шиномонтаж, Сбербанк, магазин «Перекресток» (с охраной на входе, так как случаи воровства здесь не редкость).
«Почему не поставить футбольные коробки, детские площадки?» — возмущаются местные.
С парковками тоже беда. По словам жителей, в районе очень много старой техники, которая занимает машино-места и никогда не выезжает.
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Без кинотеатра и фитнес-клуба
Кажется, что район будто завис в прошлом: архитектура как в захудалой провинции, нет современной развлекательной инфраструктуры, из заведений — злачные шаурмичные и кафе при автомойках.
«Мой папа еще ходил в кинотеатр «Бирюсинка», это было единственное место сбора советской молодежи в Западном Бирюлеве, но уже 15 лет он не функционирует. Внутри кинотеатра устроили торговлю, сейчас идет реконструкция, но когда он снова заработает, неизвестно», — рассказывает местный житель.
Отметим, что согласно сайту компании-девелопера, занимающейся реконструкцией кинотеатра, его открытие запланировано на первый квартал 2022 года. По данным ADG group,«Бирюсинка» должна стать современным многофункциональным центром с кафе и ресторанами, четырьмя кинозалами и другими возможностями для взрослого и детского отдыха.
По словам студента Ивана, который снимает в Западном Бирюлеве квартиру, пока что сходить в районе некуда — нет ни фитнес-центра, ни кинотеатра, ни приличного кафе, да что уж там — даже торгового центра с фудкортом нет.
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Почему не уезжают
Среди плюсов района жители называют низкую стоимость аренды жилья и услуг — парикмахерских, маникюра и так далее.
В районе есть поликлиника, возле нее аллея и кафе — вот и все развлечения.
Илья рассказывает, что из приятного в районе — каток на территории спортивной школы «Пингвины». Там можно заниматься фигурным катанием и хоккеем, но местные чаще всего отдыхают на лавочках во дворе.
«Несмотря на все минусы, мне нравится, что в районе тихо и нет московской суеты. Наверное, это привычка здесь жить», — отмечает Татьяна.
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