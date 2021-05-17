РИАМО - 17 мая. В 2021 году в регионе планируют ввести спутниково-космический контроль сельскохозяйственных земель, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.
Воскресенский добавил, что сейчас в Московской области 296 тысяч гектаров мелиорируемых земель.
«Система мелиорации в них была построена еще в советские времена – 80-е годы – и практически не модернизировалась. За последнее время введено (в эксплуатацию – ред.) 5,2 тысячи гектар мелиоративных систем, или 2% от общего количества земель», - отметил министр.
Он добавил, что в Подмосковье есть 200 тысяч осушаемых земель и 96 тысяч орошаемых. Введение этой системы позволит увеличить урожайность картофеля на 38%, овощей – на 30%.
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