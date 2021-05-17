РИАМО - 17 мая. В 2021 году в регионе планируют ввести спутниково-космический контроль сельскохозяйственных земель, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.

«Это позволит видеть наши земли с точностью монохромных снимков — до двух метров, цветных снимков – до десяти метров. Это позволит нам уточнить контуры произрастания борщевика Сосновского и значительно экономить бюджет, оперативно выявлять факты нецелевого использования сельхозугодий», - сказал Воскресенский в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Воскресенский добавил, что сейчас в Московской области 296 тысяч гектаров мелиорируемых земель.

«Система мелиорации в них была построена еще в советские времена – 80-е годы – и практически не модернизировалась. За последнее время введено (в эксплуатацию – ред.) 5,2 тысячи гектар мелиоративных систем, или 2% от общего количества земель», - отметил министр.

Он добавил, что в Подмосковье есть 200 тысяч осушаемых земель и 96 тысяч орошаемых. Введение этой системы позволит увеличить урожайность картофеля на 38%, овощей – на 30%.

В Подмосковье составили рейтинг сельхозпроизводителей>>