РИАМО - 17 мая. Правоохранители в городском округе Щелково задержали 22-летнего жителя Ивановской области, подозреваемого в серии мошенничеств в отношении пенсионеров, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Заявления в полицию написали три пенсионера в возрасте от 67 до 69 лет. Он и сообщили, что в их отношении совершены мошеннические действия.
Она уточнила, что общая сумма ущерба составила 100 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Подозреваемый находится под стражей.
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