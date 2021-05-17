РИАМО - 17 мая. Правоохранители в городском округе Щелково задержали 22-летнего жителя Ивановской области, подозреваемого в серии мошенничеств в отношении пенсионеров, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Заявления в полицию написали три пенсионера в возрасте от 67 до 69 лет. Он и сообщили, что в их отношении совершены мошеннические действия.

«Установлено, что злоумышленник представлялся работником газовой службы и под предлогом проверки оборудования проникал в квартиры граждан. Затем он сообщал жильцам о необходимости установки датчиков загазованности и предлагал приобрести их по завышенной цене. Введенные в заблуждение пенсионеры отдавали аферисту свои сбережения», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что общая сумма ущерба составила 100 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Подозреваемый находится под стражей.