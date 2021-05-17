РИАМО - 17 мая. Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы спасли семейство лисят, проживающих на территории детского сада на Заревом проезде, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы.

Сообщение о том, что на территории дошкольного учреждения проживают лисы, поступило утром в понедельник. Семейство лис обосновалось под уличной верандой игровой площадки детсада.

Животных удалось достать с помощью сачка. Пойманные зверьки были переданы работникам департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В ближайшее время лисы будут отпущены в естественную среду обитания. В ходе спасательной операции лисята не пострадали.

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