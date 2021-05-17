РИАМО - 17 мая. 185 камер видеонаблюдения контролируют работу мусорных контейнеров в Подмосковье, это позволяет в режиме реального времени следить за нарушениями, сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Он отметил, что это позволяет в режиме реального времени видеть все имеющиеся нарушения.
Установка камер является превентивной мерой, чтобы избежать возникновения навалов мусора и сделать жизнь местных жителей комфортнее. Мониторинг осуществляется через Центр управления регионом. Всего в этом году планируется установить около 500 камер.
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