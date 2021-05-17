РИАМО - 17 мая. Правоохранители обнаружили оружие в квартире у 16-летнего подростка, который говорил о планах устроить массовый расстрел в одной из столичных школ, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Ранее о своих планах подросток рассказал своей 15-летней подруге. Девочка испугалась и все рассказала матери, которая сразу же обратилась в полицию.

При этом полицейским юноша заявил, что пошутил и ничего противозаконного делать не собирался. При обыске в его квартире оперативники нашли пневматический автомат, пневматический пистолет, револьвер и пустой тубус от РПГ (ручной противотанковый гранатомет - ред.).

11 мая из-за стрельбы, которую открыл 19-летний Ильназ Галявиев, в одной из гимназий Казани погибли девять человек, семь из них – дети. В результате происшествия ранения получили порядка 30 человек.

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