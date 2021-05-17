РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мая. Жителей подмосковных Люберец проинформировали о работе пунктов вакцинации от коронавируса с 17 по 23 мая, в них можно привиться без предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации округа.

17 мая вакцинироваться можно в СНТ «Ручеек» с 15:00 до 18:00, 18 мая - в «Леруа Мерлен» с 16:00 до 20:00, в ТЦ «Орбита» - с 13:00 до 19:00, в СТД «Петрович» - с 12:00 до 16:00.

19 мая вакцинацию проведут в ТЦ «Светофор» с 13:00 до 19:00, ТЦ «Торговые ряды» - с 14:00 до 17:00, МФЦ «Центральный» - с 12:00 до 19:00, СНТ «Ручеек» - с 15:00 до 18:00. 20 мая пункты вакцинации будут работать в «Леруа Мерлен» - с 16:00 до 20:00, ТЦ «Орбита» - с 13:00 до 19:00, центре «Активное долголетие» - с 10:00 до 12:00, ТЦ «Гренада» - с 12:00 до 16:00, ТЦ «Метро» - с 12:00 до 16:00.

21 мая привиться можно будет в МФЦ «Центральный» с 12:00 до 19:00, МФЦ «Томилинский» - с 12:00 до 15:00 и в выездном мобильном комплексе «Гранд» - с 11:00 до 15:00. 22 мая прививать будут в «Леруа Мерлен» с 16:00 до 20:00, ТЦ «Орбита» - с 13:00 до 19:00, ТЦ «Светофор» - с 13:00 до 19:00, ТЦ «Текстиль-профи» - с 13:00 до 17:00, ЖК «Люберцы» - с 13:00 до 17:00.

23 мая желающих сделать прививку ждут в ТЦ «Торговые ряды» с 12:00 до 19:00.

Кроме того, можно записаться на прививку в одно из 12 поликлинических отделений округа по номеру 122, через портал госуслуг, в МФЦ или в поликлинике. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС или СНИЛС.

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