РИАМО - 17 мая. Московская область к 2023 году планирует стать лидером в России по промышленному производству ягод, к этому сроку регион планирует производить 50% объема ягод от общего объема производства по стране, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.

«Производство промышленной ягоды – это новое направление в сельском хозяйстве Московской области. На данный момент доля нашего производства составляет 7% (общего объема производства – ред.) в Российской Федерации», - сказал Воскресенский в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Воскресенский добавил, что к 2023 году регион планирует довести эту долю до 50% и занять первое место в Российской Федерации.

Ранее министр отмечал, что по итогам 2020 года сельское хозяйство в Подмосковье продемонстрировало рекордные показатели развития за все постсоветское время.