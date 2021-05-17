РИАМО - 17 мая. Свыше 50 тыс. учеников уже прошли онлайн-уроки по раздельному сбору отходов в Подмосковье, заявил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

«Впервые в России у нас проведено 14 уроков и онлайн-экскурсий, в которых участвовало более 600 школ и более 50 тыс. учеников. <...> Это достаточно большой прорыв», – сказал Велиховский в ходе оперативного совещания под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Он отметил, что школьники с интересом изучали информацию о раздельном сборе мусора.

Экологическое образование в школах является важным этапом создания комплексной системы обращения с отходами Подмосковья.

Жители Московской области вовлечены в раздельный сбор отходов с 1 января 2019 года.