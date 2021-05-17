«С 2013 по 2020 годы введено 473 тыс. га земель. Остается 126 тыс. га земель наиболее сложных для обработки. В этом году нами планируется ввести порядка 30 тыс. га в регионах-антилидерах, что значительно исправит ситуацию», - сообщил Воскресенский в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.