РИАМО - 17 мая. В текущем году в сельхозоборот планируют ввести порядка 30 тыс. га земли в муниципалитетах-антилидерах Подмосковья, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
Речь идет о Можайске, Орехово-Зуеве, Шаховской, Волоколамске и Егорьевске.
«С 2013 по 2020 годы введено 473 тыс. га земель. Остается 126 тыс. га земель наиболее сложных для обработки. В этом году нами планируется ввести порядка 30 тыс. га в регионах-антилидерах, что значительно исправит ситуацию», - сообщил Воскресенский в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Лидерами по вводу земли в оборот являются Домодедово, Зарайск, Серебряные Пруды, Коломна и Луховицы.
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