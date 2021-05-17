РИАМО - 17 мая. В Подмосковье до начала июня поступит еще 37 мусоровозов, большую часть из них закупила группа компаний «РТ-Инвест», сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«Дополнительно сейчас уже произведена закупка, и ждем поставки 37 единиц техники. В первую очередь это «РТ-Инвест» – 34 единицы и три единицы МСК-НТ», – сказал Велиховский в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

В апреле-мае региональные операторы приобрели 64 новых мусоровоза, среди которых 50 единиц – ГК «РТ–Инвест» и 14 – МСК-НТ.

Сейчас в Подмосковье идет активное вовлечение населения в раздельный сбор отходов по системе «Два бака».