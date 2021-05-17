РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 мая. АО «Мособлэнерго» в 2021 году заменит 1,1 км кабельных линий электропередачи и капитально отремонтирует 5 трансформаторных подстанций в Домодедове, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

«По поручению губернатора министерством энергетики Московской области ежегодно реализуются инвестиционные и ремонтные программы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей, а также по снижению времени реагирования при устранении аварий на электросетях», - сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

В текущем году работы по замене кабельных линий электропередачи 0,4-6 кВ планируется провести на улицах: Талалихина, Ломоносова, 1-я Коммунистическая, Лесная и на Кутузовском проезде. Капитальный ремонт кровли, отмостки, фасада и покраску металлоконструкций выполнят на трансформаторных подстанциях, расположенных по адресам: мкр. Авиационный, ул. Королева; мкр. Северный, Каширское шоссе; село Ям, ул. Морская; мкр. Западный, ул. Новая; мкр. Центральный, ул. Корнеева.

Также в селе Красный Путь планируется заменить устаревший трансформатор на новый.

Работы пройдут в рамках реализуемой компанией программы капитального ремонта для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей.