РИАМО - 17 мая. Свыше 30 тыс. кубометров отходов уже собрали на площадках «Мегабак» в Подмосковье, сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
По словам министра, собрано более 18 тыс. куб. м мебели и оконных рам, 6 тыс. куб. м автомобильных шин, 1,6 тыс. куб. м электронной и бытовой техники, 2,7 тыс. куб. м текстиля, 650 куб. м алюминия и 700 куб. м стекла.
«Мы планируем внедрить еще 20 площадок «Мегабак» до конца июня», – заключил Велиховский.
Площадки пилотного проекта «Мегабак» являются частью инфраструктуры обращения с отходами в Подмосковье, которая базируется на раздельном сборе коммунальных отходов и направлена на увеличение доли перерабатываемых отходов, что является одной из основных целей нацпроекта «Экология».
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