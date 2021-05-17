РИАМО - 17 мая. Свыше 30 тыс. кубометров отходов уже собрали на площадках «Мегабак» в Подмосковье, сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

«В 38 городских округах организовано 40 площадок «Мегабак». <...> Обеспечена переработка всего вторичного сырья по всем компонентам. Собрано более 30 тыс. кубических метров (отходов - ред.)», – сказал Велиховский в ходе оперативного совещания под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

По словам министра, собрано более 18 тыс. куб. м мебели и оконных рам, 6 тыс. куб. м автомобильных шин, 1,6 тыс. куб. м электронной и бытовой техники, 2,7 тыс. куб. м текстиля, 650 куб. м алюминия и 700 куб. м стекла.

«Мы планируем внедрить еще 20 площадок «Мегабак» до конца июня», – заключил Велиховский.

Площадки пилотного проекта «Мегабак» являются частью инфраструктуры обращения с отходами в Подмосковье, которая базируется на раздельном сборе коммунальных отходов и направлена на увеличение доли перерабатываемых отходов, что является одной из основных целей нацпроекта «Экология».

Пункты «Мегабак» в Подмосковье приняли около 18 тыс куб м вторичного сырья>>