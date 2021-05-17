РИАМО - 17 мая. Сельскохозяйственная земля в Подмосковье не должна «простаивать», она должна эффективно использоваться, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее Воробьев отметил, что за последние семь лет урожай зерновых в Подмосковье вырос почти в два раза. Помимо этого растет урожай овощей, производство сыра, а также хлебобулочных изделий.
В Подмосковье также ведут активную борьбу с борщевиком Сосновского. В рамках I этапа обработки земель от борщевика в регионе удалось уничтожить сорняк на площади свыше 2 тыс. га. Борщевик Сосновского является ядовитым растением. Он может вызвать у людей сильные ожоги, которые требуют длительного лечения.
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