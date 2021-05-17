РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мая. Подольский депутат, член фракции «Единая Россия» Татьяна Круглова в составе команды Московской области стала серебряным призером чемпионата России по волейболу сидя, сообщается в группе «Совет депутатов городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Круглова, в рамках реализации партийного проекта «Единая страна - доступная среда» организовала поездку членов Подольской городской организации Всероссийского общества инвалидов в Раменское для участия в чемпионате России по волейболу сидя.

Круглова также приняла участие в чемпионате в составе команды. Более того, команда Московской области заняла второе место. Участников, в том числе и депутата, поздравили с заслуженной наградой и пожелали успехов.