РИАМО - 17 мая. Рейтинг предприятий агропромышленного комплекса составили в Подмосковье, он поможет анализировать деятельность организаций и оптимизировать рабочие процессы, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.

«Нами был составлен рейтинг крупных и средних предприятий агропромышленного комплекса Московской области. В рейтинге приняли участие порядка 150 предприятий», - сказал Воскресенский в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Воскресенский добавил, что в основу рейтингования было внесено шесть основных интегральных показателей: использование пашни, выручка от реализации продукции на 100 га сельхозугодий, удельный вес выручки от реализации сельхозпродукции, налоги, зарплата, объем переработки.

Министр уточнил, что подобный рейтинг планируется составлять ежеквартально, также будет разработана подобная система для узкоспециализированных отраслей. По результатам рейтинга будут детально анализироваться ситуация у антилидеров и приниматься решения по оптимизации процессов.

Так, рейтинг возглавили ООО «Агрокультура Групп» в Кашире, ООО «Луховицкие овощи» в Луховицах, ООО «Агрокомплекс Иванисово» в Электростали, ООО «Хохланд Руссланд» в Раменском, ООО «Валио» (филиал Ершово) в Одинцове.

В «красную» зону рейтинга попали ЗАО «Совхоз им. Ленина» в Ленинском округе, АО «Знаменское» в Рузском округе, АО «Тучковский» в Рузском округе, АО «Аксиньино» в Ступине, СПК «Лесные дали» в Егорьевске.

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