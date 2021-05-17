РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мая. Депутат подмосковного Подольска Артем Зозуля направит запрос с просьбой отремонтировать дорогу к двум СНТ.

Зозуля 16 мая посетил собрание в СНТ «Ротор» по вопросу ремонта дороги, ведущей к СНТ «Ротор» и «Солнечная поляна». В ходе встречи жители пожаловались на проблему доступности специализированных служб, которым сложно проезжать по разбитому асфальту. Более того, они пожаловались и на порчу личных машин из-за ненадлежащего состояния дорожного покрытия.

«В ходе собрания было собрано 56 подписей за ремонт данной дороги. На основе обращения от жителей и приложенных подписей я направлю соответствующий депутатский запрос в администрацию округа. Считаю, что дороги должны быть в надлежащем состоянии для того, чтобы люди могли вовремя получать экстренную помощь», - написал Зозуля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».