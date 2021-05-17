РИАМО - 17 мая. В Минсельхозе РФ считает, что ситуация на отечественном рынке сахара в настоящее время стабильная, пишет Газета.ru.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на заместителя главы Минсельхоза России Оксану Лут сообщила, что в 2021 году цены на сахар могут увеличиться в связи с отставанием сева сахарной свеклы.

Согласно ведомству, условия соглашений, которые предусматривают предельные отпускные, а также розничные цены на данную продукцию, исполняются участниками.

Кроме того, в Минсельхозе добавили, что сохранению стальных цен на сахар поспособствует квота на импорт продукта с пониженной ставкой пошлины и увеличение посевных площадей под сахарной свеклой до 1,06 млн га, что больше на порядок 15%, если сравнивать с прошлым годом.

Учитывая все обстоятельства, в Минсельхозе отметили, что производство свеклы в текущем году составит не менее 40 млн т, а сахара — 6 млн т. Таким образом, продукции будет достаточно для того, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка страны, а также для формирования переходящих запасов.

Поддержку компаниям во время подготовки к новому производственному сезону будет оказана новой мерой поддержки, которая представляет собой субсидии на кг произведенного и поставленного в торговые сети сахара.

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