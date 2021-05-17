РИАМО - 17 мая. В 2021 году на территории Подмосковья планируется произвести 750 тыс. тонн молока, в 2020 году этот показатель составил 710 тыс. тонн, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.

«Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий составило 710 тыс. тонн в 2020 году. В этом году мы планируем дорасти до 750 тыс. тонн, увеличить продуктивность», – сказал Воскресенский в ходе оперативного совещания под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Министр добавил, что по производству сыра в минувшем году Подмосковье занимало второе место после Алтайского края. В первом квартале 2021 года Московская область лидирует.

«Производим 12,5% от общего производства сыра в Российской Федерации. К концу года планируем закрепить наше первое место. На данный момент мы опережаем Алтайский край на 1,3 тыс. тонн», – подчеркнул Воскресенский.​

Подмосковье входит в число лидеров по производству сыра и овощей в РФ>>