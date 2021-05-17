РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мая. Инспекторы ГИБДД Люберец до 13 июня будут уделять на акциях повышенное внимание детям, с ними проведут ряд профилактических бесед. Об этом сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

На территории Люберецкой Госавтоинспекции за 4 месяца зафиксировано 6 ДТП с участием несовершеннолетних, из них 5 – юные пешеходы и 1 – юный пассажир.

С 17 мая по 13 июня на территории обслуживания Люберецкого отдела ГИБДД проводятся комплексные информационно-пропагандистские мероприятия «Внимание – дети!». В эти дни наряды дорожно-патрульной службы будут приближены к местам массового притяжения детей: дворовым территориям, детским игровым площадкам, паркам, скверам, спортивным комплексам, торгово-развлекательным центрам и кинотеатрам.

В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД совместно с органами управления образования и заинтересованными организациями проведут ряд профилактических акций: Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья – безопасные дороги», посвященный Международному дню защиты детей, «Засветись! Стань заметней на дороге!», «Автокресло – детям», «Пешеход на переход», ОПМ «Ребенок – пассажир, пешеход» и другие.

Особое внимание уделят подросткам, которые могут управлять авто- и мототранспортными средствами. В рейдах по выявлению нарушений со стороны юных водителей также примут участие сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.