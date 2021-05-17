РИАМО - 17 мая. В Московской области насчитывается около 15 тыс. бесхозных дачных участков, в зависимости от юридического статуса земли у соседей есть несколько способов получить такой участок, сообщил РИАМО первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Он рассмотрел случай, когда участок был выделен постановлением администрации, но правообладатель не воспользовался правом бесплатной приватизации. В таком случае, если владелец жив, то право оформить землю по «дачной амнистии» сохраняется.
«В этом случае соседи могут договориться и сначала оформить землю в собственность владельца, указанного в постановлении, а потом купить у него участок по договору купли-продажи. Если владелец уже умер, то право распоряжения участком принадлежит администрации, которая вправе на основании решения общего собрания предоставить землю другому члену товарищества», - отметил Чаплин.
Если земельный участок был оформлен в собственность, но владелец умер, а в права наследования никто не вступил, то администрация вправе обратиться к нотариусу или в суд о признании земельного участка выморочным имуществом.
«После оформления права муниципальной собственности администрация вправе предоставить участок бесплатно очередникам либо выставить право аренды на аукцион, в котором может принять участие любой гражданин или юридическое лицо. Как правило, претендентов не находится, и такой участок приобретает сосед, принявший участие в аукционе», - добавил Чаплин.
Также участок может оказаться брошенным, потому что собственник ничего с ним не делает. В таком случае можно договориться с владельцем о продаже участка.
«Можно стимулировать соседа обращением в администрацию с просьбой провести муниципальный земельный контроль на предмет выявления нарушений земельного законодательства. Нарушителя ждет сначала предписание о приведении участка в нормативное состояние, а если он не устранит нарушение - штраф и перспектива изъятия участка в муниципальную собственность», - сказал Чаплин.
При этом он предупредил, что бесплатное увеличение земельных участков законодательством не предусмотрено.
«Не действует и 15-летний срок приобретательной давности в отношении самозахватов. Таким образом, если два соседа по факту разделили между собой бесхозный земельный участок и пользуются им в течение длительного времени, то это не основание для его бесплатного оформления», - заключил Чаплин.
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