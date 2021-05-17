РИАМО - 17 мая. В Московской области насчитывается около 15 тыс. бесхозных дачных участков, в зависимости от юридического статуса земли у соседей есть несколько способов получить такой участок, сообщил РИАМО первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Брошенные участки есть практически в каждом из 12 тыс. СНТ Подмосковья. И чем дальше от МКАД, тем их больше. В каждом случае нужно разбираться, почему участок заброшен и каков его юридический статус», - сказал Чаплин.

Он рассмотрел случай, когда участок был выделен постановлением администрации, но правообладатель не воспользовался правом бесплатной приватизации. В таком случае, если владелец жив, то право оформить землю по «дачной амнистии» сохраняется.

«В этом случае соседи могут договориться и сначала оформить землю в собственность владельца, указанного в постановлении, а потом купить у него участок по договору купли-продажи. Если владелец уже умер, то право распоряжения участком принадлежит администрации, которая вправе на основании решения общего собрания предоставить землю другому члену товарищества», - отметил Чаплин.

Если земельный участок был оформлен в собственность, но владелец умер, а в права наследования никто не вступил, то администрация вправе обратиться к нотариусу или в суд о признании земельного участка выморочным имуществом.

«После оформления права муниципальной собственности администрация вправе предоставить участок бесплатно очередникам либо выставить право аренды на аукцион, в котором может принять участие любой гражданин или юридическое лицо. Как правило, претендентов не находится, и такой участок приобретает сосед, принявший участие в аукционе», - добавил Чаплин.

Также участок может оказаться брошенным, потому что собственник ничего с ним не делает. В таком случае можно договориться с владельцем о продаже участка.

«Можно стимулировать соседа обращением в администрацию с просьбой провести муниципальный земельный контроль на предмет выявления нарушений земельного законодательства. Нарушителя ждет сначала предписание о приведении участка в нормативное состояние, а если он не устранит нарушение - штраф и перспектива изъятия участка в муниципальную собственность», - сказал Чаплин.

При этом он предупредил, что бесплатное увеличение земельных участков законодательством не предусмотрено.

«Не действует и 15-летний срок приобретательной давности в отношении самозахватов. Таким образом, если два соседа по факту разделили между собой бесхозный земельный участок и пользуются им в течение длительного времени, то это не основание для его бесплатного оформления», - заключил Чаплин.