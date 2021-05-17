РИАМО - 17 мая. Сельское хозяйство Подмосковья в 2020 году продемонстрировало рекордные показатели развития за все постсоветское время, так, на 12,7% увеличились показатели по овощам открытого грунта, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.

«По результатам работы в 2020 году отрасль сельского хозяйства показала достаточно динамичное развитие. На 4,5% увеличились надои молока, на 36,6% увеличился урожай пшеницы. Хотелось бы отметить, что это рекордные показатели за все постсоветское время», - сказал Воскресенский в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что на 12,7% увеличились показатели по овощам открытого грунта. Но с аномальными погодными условиями низкие показатели продемонстрировали картофель и ягоды.

Ранее Воробьев сообщил, что в регионе за последние 7 лет урожай зерновых вырос почти в два раза, кроме того, также увеличиваются урожай овощей, производство сыра и хлебобулочных изделий.

Урожай овощей в Подмосковье в 2021 г будет на уровне 2019 г>>