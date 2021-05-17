РИАМО - 17 мая. Сельское хозяйство Подмосковья в 2020 году продемонстрировало рекордные показатели развития за все постсоветское время, так, на 12,7% увеличились показатели по овощам открытого грунта, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.
Он добавил, что на 12,7% увеличились показатели по овощам открытого грунта. Но с аномальными погодными условиями низкие показатели продемонстрировали картофель и ягоды.
Ранее Воробьев сообщил, что в регионе за последние 7 лет урожай зерновых вырос почти в два раза, кроме того, также увеличиваются урожай овощей, производство сыра и хлебобулочных изделий.
Урожай овощей в Подмосковье в 2021 г будет на уровне 2019 г>>
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