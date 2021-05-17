РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 мая. В ряде домов на улице Бондарева и площади Святителя Николая в Дзержинском в понедельник отключили холодную воду из-за повреждения трубопровода, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В связи с повреждением транзитного трубопровода диаметром 100 мм около дома №2 по улице Бондарева произошло аварийное отключение холодного водоснабжения по следующим адресам: дома №№2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 на улице Бондарева; дома №№4, 5, 7 на площади Святителя Николая.

Ориентировочное время восстановления подачи холодного водоснабжения - 18:00.