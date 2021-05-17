РИАМО - 17 мая. Наиболее важными направлениями работы властей Подмосковья являются образование, благоустройство, здравоохранение, развитие инфраструктуры и экология, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Реализация обращения президента (Владимира Путина - ред.) и наших отчетов имеют принципиально важное значение. Наша задача, проговорив все это публично, своевременно и качественно реализовать все направления, которые мы озвучиваем», – заявил Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами муниципалитетов.

Он отметил, что наиболее важными направлениями для региона на сегодняшний день являются образование, благоустройство, здравоохранение, развитие инфраструктуры и экология.

В ходе традиционного обращения к жителям Подмосковья в апреле Воробьев подчеркнул, что власти области активно будут работать над модернизацией и развитием всех ключевых сфер по запросам граждан.