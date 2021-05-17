РИАМО - 17 мая. Наиболее важными направлениями работы властей Подмосковья являются образование, благоустройство, здравоохранение, развитие инфраструктуры и экология, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что наиболее важными направлениями для региона на сегодняшний день являются образование, благоустройство, здравоохранение, развитие инфраструктуры и экология.
В ходе традиционного обращения к жителям Подмосковья в апреле Воробьев подчеркнул, что власти области активно будут работать над модернизацией и развитием всех ключевых сфер по запросам граждан.
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