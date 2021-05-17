РИАМО - 17 мая. Система образования в Подмосковье улучшается, число призеров различных олимпиад выросло вдвое, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году система образования и наши педагоги и ученики нас здорово порадовали. У нас в два раза выросло число призеров на различных уровнях олимпиад», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что работа будет продолжаться.

«Будем дальше заниматься тем, чтобы как можно больше интересных и полезных дисциплин наши дети получили в школах», - заключил губернатор.

В этом году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 183 ученика из Московской области получили дипломы. Больше всего дипломов у команды Подмосковья по физике - 24, астрономии – 23 и истории - 15.

183 ученика из Подмосковья получили дипломы на последнем этапе Всероссийской олимпиады>>