РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 мая. Жители Королева могут принять участие в международной акции «Дороги для жизни» с 17 по 23 мая, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

С 17 по 23 мая по инициативе ООН проводится шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения, главной темой которой является снижение скоростного режима в городах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков.

«Мероприятие в рамках недели в странах-участниках ООН проводятся под единой концепцией «Дороги для жизни» (Streets For Life), направленной на привлечение внимания мировой общественности к уязвимому положению пешеходов как участников дорожного движения и принятию мер по повышению их безопасности», - сказал Адамов.

Он добавил, что жители Королева смогут присоединиться к акции. Для этого нужно сделать селфи на тему пешеходов на дороге и разместить на своей странице в соцсетях под хештегом #ДорогиДляЖизни (#StreetsForLife).

По данным ВОЗ, снижение средней скорости на дороге на 5% поможет сократить число ДТП со смертельным исходом на 30%.