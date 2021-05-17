РИАМО - 17 мая. Празднование последних звонков должно пройти в соответствии со всеми требованиями безопасности, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В пятницу и субботу пройдут последние звонки. <...> Наша задача, обращаю внимание правоохранительного блока, - все, что связано с этим праздником, должно пройти максимально качественно, все меры безопасности, организация должны быть на высоком уровне», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства Московской области и главами округов.

Он отметил, что в этом году государственные экзамены сдают 77 тысяч девятиклассников и 35 тысяч одиннадцатиклассников.

«Я очень надеюсь, что они пройдут их успешно. Мы все этого желаем», - заключил Воробьев.

Последние звонки в Московской области пройдут в традиционном очном формате 21 или 22 мая, точную дату выберут в каждой школе. Выпускные школам предложено провести 25 или 26 июня.

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