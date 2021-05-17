РИАМО - 17 мая. График движения дальних пригородных поездов Савеловского направления МЖД будет скорректирован 19-21, 24-28 и 31 мая с 08:00 до 18:00, в указанный период в связи с путевыми работами не будет движения на участке «Дмитров – Каналстрой», сообщили РИАМО в пресс-службе ЦППК.

У ряда электропоездов изменится время отправления и прибытия. Пригородные поезда до станций: Дубна, Талдом и Савелово проследуют по укороченным маршрутам.

Для пассажиров назначены компенсационные автобусы:

«Дмитров – Савелово». В 09:15; 10:35; 16:10; 17:30 от автостанции Дмитров будут отправляться по два автобуса.

С остановками:

«Вербилки» (ж/д станция) – 09:55; 11:15; 16:50; 18:10.

«Вотря» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка) – 10:05; 11:25; 17:00; 18:20.

«Власово» (ж/д станция) – 10:10; 11:30; 17:05; 18:25.

«Растовцы» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка) – 10:15; 11:35; 17:10; 18:30.

«Талдом» (ж/д станция) – 10:25; 11:45; 17:20; 18:40.

«Титово-1» (Кимрский р-н, деревня Титово, автобусная остановка) – 10:45; 12:05; 17:40; 19:00.

«Савелово – Дмитров». В 09:55 и 17:00 от ж/д станции Савелово г. Кимры будет отправляться один автобус, а в 14:15 и 15:35 – два.

С остановками:

«Титово-1» (Кимрский р-н, деревня Титово, автобусная остановка) – 10:05; 14:25; 15:45; 17:10.

«Талдом» (ж/д станция) – 10:25; 14:45; 16:05; 17:30.

«Растовцы» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка) – 10:35; 14:55; 16:15; 17:40.

«Власово» (ж/д станция) – 10:40; 15:00; 16:20; 17:45.

«Вотря» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка) – 10:45; 15:05; 16:25; 17:50.

«Вербилки» (ж/д станция) – 10:55; 15:15; 16:35; 18:00.

«Дубна – Дмитров». В 07:30; 11:30; 15:10; 18:10; 19:00 от станции Дубна будет отправляться один автобус.

С остановками:

«Большая Волга» (ж/д станция) – 07:40; 11:40; 15:20; 18:20; 19:10.

«Карманово» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка) – 07:50; 11:50; 15:30; 18:30; 19:20.

«2-й участок» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка) – 07:55; 11:55; 15:35; 18:35; 19:25.

«Мельдино-1» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка) – 08:00; 12:00; 15:40; 18:40; 19:30.

«Темпы» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка) – 08:10; 12:10; 15:50; 18:50; 19:40.

«Платформа Запрудня» (автобусная остановка) – 08:20; 12:20; 16:00; 19:00; 19:50.

«Вербилки» (ж/д станция) – 08:35; 12:35; 16:15; 19:15; 20:05.

«Большая Волга – Дмитров». В 14:10 от станции Большая Волга будет отправляться один автобус.

С остановками:

«Карманово» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка) – 14:20.

«2-й участок» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка) – 14:25.

«Мельдино-1» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка) – 14:30.

«Темпы» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка) – 14:40.

«Платформа Запрудня» (автобусная остановка) – 14:50.

«Вербилки» (ж/д станция) – 15:05.

«Дмитров – Дубна». В 09:15; 10:40; 16:10; 17:30 от автостанции Дмитров будет отправляться один автобус.

С остановками:

«Вербилки» (ж/д станция) – 09:55; 11:20; 16:50; 18:10.

«Платформа Запрудня» (автобусная остановка) – 10:10; 11:35; 17:05; 18:25.

«Темпы» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка) – 10:20; 11:45; 17:15; 18:35.

«Мельдино-1» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка) – 10:30; 11:55; 17:25; 18:45.

«2-й участок» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка) – 10:35; 12:00; 17:30; 18:50.

«Карманово» (Дмитровское шоссе, автобусная остановка) – 10:40; 12:05; 17:35; 18:55.

«Большая Волга» (ж/д станция) – 10:50; 12:15; 17:45; 19:05.

В связи с назначением новых компенсационных маршрутов из-за ремонтных работ на участке «Дмитров – Каналстрой» ранее назначенный автобус «Савелово – Вербилки» отправлением в 13:15 после 17 мая курсировать не будет.

Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Внимание пассажиров обращают на то, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.