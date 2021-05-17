РИАМО - 17 мая. В Подмосковье за последние 7 лет урожай зерновых вырос почти в два раза, кроме того, также растет урожай овощей, производство сыра и хлебобулочных изделий, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Губернатор отметил, что урожайность растет и по различным овощам. Также растет производство сыра, увеличивается производство хлебобулочных изделий.
«По молоку и ряду направлений нам есть к чему стремиться», – заключил Воробьев.
Продление «дачной амнистии» и костры по новым правилам: что ждет садоводов в 2021 году>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии