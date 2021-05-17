РИАМО - 17 мая. В Подмосковье за последние 7 лет урожай зерновых вырос почти в два раза, кроме того, также растет урожай овощей, производство сыра и хлебобулочных изделий, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Московской области мы занимаемся сельским хозяйством очень внимательно. Каждый год мы вводили все новые и новые земли в оборот. Семь лет назад урожай зерновых был около 300 тыс. тонн, а в прошлом году превысил 500 тонн», – сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами муниципалитетов.

Губернатор отметил, что урожайность растет и по различным овощам. Также растет производство сыра, увеличивается производство хлебобулочных изделий.

«По молоку и ряду направлений нам есть к чему стремиться», – заключил Воробьев.

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