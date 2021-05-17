РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 мая. Две ученицы кадетского класса домодедовской гимназии №5 победили в федеральном конкурсе Следственного комитета РФ «Юный следователь», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Победительницами стали ученицы 10 класса Екатерина Андреева и Анастасия Коннова. Летом они отправятся в детский центр «Артек», где смогут не только отдохнуть у моря, но и получить новые знания о профессии следователя.

Руководителем образовательного проекта выступила учитель истории высшей категории гимназии №5 Вера Мульганова.