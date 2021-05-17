РИАМО - 17 мая. В Подмосковье продолжат внедрять раздельный сбор мусора, также будет вестись дальнейшая модернизация комплексов по переработке отходов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Сейчас в Подмосковье идет активное вовлечение населения в раздельный сбор отходов по системе «Два бака». В школах проходят массовые экологические уроки, посвященные принципам переработки и правильной сортировки мусора.
Он отметил, что будет вестись дальнейшая модернизация комплексов по переработке отходов.
«Обращаю внимание, что СНТ, коттеджные поселки должны обязательно иметь договоры с нашими региональными операторами, чтобы мы не видели мусор на остановках и его не вывозили в жилые кварталы», - подчеркнул Воробьев.
По его словам, в регионе устанавливают видеокамеры, чтобы каждая контейнерная площадка соответствовала высоким стандартам.
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