РИАМО - 17 мая. В Подмосковье продолжат внедрять раздельный сбор мусора, также будет вестись дальнейшая модернизация комплексов по переработке отходов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сейчас в Подмосковье идет активное вовлечение населения в раздельный сбор отходов по системе «Два бака». В школах проходят массовые экологические уроки, посвященные принципам переработки и правильной сортировки мусора.

«Мы сегодня коснемся вопроса дальнейшей модернизации - выстраивания индустрии переработки мусора. Необходимо экологически безопасное, практически нулевое захоронение отходов. Для этого мы должны аккуратно и настойчиво внедрять раздельный сбор мусора», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он отметил, что будет вестись дальнейшая модернизация комплексов по переработке отходов.

«Обращаю внимание, что СНТ, коттеджные поселки должны обязательно иметь договоры с нашими региональными операторами, чтобы мы не видели мусор на остановках и его не вывозили в жилые кварталы», - подчеркнул Воробьев.

По его словам, в регионе устанавливают видеокамеры, чтобы каждая контейнерная площадка соответствовала высоким стандартам.

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