РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 мая. Выпускники школы олимпийского резерва «Олимп» Домодедова заняли 3 место на Молодежной спартакиаде Московской области по пляжному волейболу, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования прошли в Яхроме Дмитровского городского округа. Домодедово представляли Кирилл Смирнов и Сергей Люборец.

Благодаря призовому месту спортсмены попали в сборную Московской области. Теперь в ее составе они будут готовиться к Всероссийской спартакиаде.