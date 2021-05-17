РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мая. Прокатиться на аттракционах в городском парке имени Талалихина в Подольске можно со вторника по воскресенье, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им. В.Талалихина» в соцсети «ВКонтакте».

Аттракционы парка будут работать со вторника по пятницу с 12:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье - с 11:00 до 21:00. Понедельник будет выходным днем.

В случае предупреждений МЧС и метеослужб о неблагоприятных погодных условиях, например, дожде и температуре ниже +12 градусов, аттракционы работать не будут.