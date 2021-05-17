РИАМО - 17 мая. Баскетболист скончался на матче Московской любительской баскетбольной лиги в столице, пишет «Чемпионат».

Трагический эпизод произошел в полуфинальном матче МЛБЛ-Москва «Метеор» — «Профит-Баскет-3» 16 мая.

За 29 секунд до конца матча защитник «Профит-Баскет-3» Иван Паршаков потерял сознание. Прибывшие медики скорой помощи забрали 26-летнего спортсмена в больницу, но спасти его не удалось.

Паршаков родился в Соликамске, в последние годы жизни занимался юриспруденцией и играл за любительские команды.