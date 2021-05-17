РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мая. Подольские спортсмены завоевали 15 медалей на первенстве Подмосковья по тхэквондо, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

На базе школы №32 микрорайона Кузнечики 15 мая проходило Открытое первенство Московской области по тхэквондо и IKMAS в возрастной категории 6-7, 8-9, 10-11 лет. Юные спортсмены спортивного клуба «Скорпион» АССК «Кузнечики» завоевали 15 медалей.

Среди подольских призеров и победителей золото завоевали Дмитрий Шимбарев и Никита Суслин, серебро - Илья Давиденко, Аветик Симонян, Леонид Кожушко, Даниил Горев, Глеб Фефелов, Илья Некрылов, Эмирхан Зейнутдинов. Бронзу - Ален Арзуманян, Сабир Бабаев, Лев Кожушко, Алексей Ермаков, Дмитрий Ступоченко, Али Салем.