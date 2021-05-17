РИАМО - 17 мая. Ленинградская и Московская области, а также Севастополь стали лидерами в рейтинге регионов России по объемам ввода в эксплуатацию жилья за минувший год, передает РИА Новости.

Повышенный спрос на жилье образовался из-за программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Именно она привела к ускоренному запуску новых жилищных проектов. Эксперты отмечают, что спада объемов ввода жилья в ближайшие два года в стране не будет.

В 2020 году в России ввели 82,2 млн кв. м жилья – это на 0,2% больше, чем в 2019-м. В пересчете на одного жителя РФ было введено 0,561 кв. м.

На первом месте рейтинга – Ленинградская область, где на одного жителя было введено 1,415 кв. м. На втором месте город Севастополь – 1,34 кв. м. В лидерах также Московская (1,174 кв. м), Калининградская (1,146 кв. м), Липецкая (1,086 кв. м) и Тюменская (1,027 кв. м) области.

В аутсайдерах рейтинга – Чукотка, Мурманская области, Магаданская и Еврейская автономная области.

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