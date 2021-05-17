РИАМО - 17 мая. Территории около торговых центров и объектов сферы услуг должны быть благоустроенными, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Нет-нет, да территория, которая должна радовать глаз, оставляет желать лучшего. <...> Все прилегающие территории к частным торговым объектам должны быть благоустроены», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства Московской области и главами городских округов.

Он отметил, что это поручение профильному блоку региональной власти, а также властям округов.

«Это ответственность собственника», - подчеркнул губернатор.

Ранее Воробьев отмечал, что развитие территорий в Подмосковье будет проводиться без вырубки деревьев в зеленых зонах, а работа по благоустройству общественных пространств в регионе будет продолжаться. ​

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