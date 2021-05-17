РИАМО - 17 мая. Территории около торговых центров и объектов сферы услуг должны быть благоустроенными, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что это поручение профильному блоку региональной власти, а также властям округов.
«Это ответственность собственника», - подчеркнул губернатор.
Ранее Воробьев отмечал, что развитие территорий в Подмосковье будет проводиться без вырубки деревьев в зеленых зонах, а работа по благоустройству общественных пространств в регионе будет продолжаться.
Жители Подмосковья могут выбрать территории для благоустройства в 2022 г до 30 мая>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии