РИАМО - 17 мая. Пятилетний цикл ремонта подъездов жилых домов в рамках программы губернатора «Мой подъезд» полностью завершен в подмосковном Реутове, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«В муниципалитете полностью завершен пятилетний цикл ремонта подъездов, обновлены места общего пользования в 380 жилых домах, всего ремонт за этот период прошел в 1256 подъездах», - сказал Каторов.

Он уточнил, что в муниципалитете приступают уже ко второму этапу обновления мест общего пользования по тем адресам, где ремонт прошел пять лет назад. Финансирование берут на себя управляющие компании, часть работ по госпрограмме софинансируют бюджеты Московской области и муниципалитета. При этом каждый житель может принять участие в выборе деталей предстоящего ремонта, например, высказав на общем собрании жильцов предложения о цветовой гамме покраски стен, видах дополнительных работ и другие.

«В 2021 году в план ремонта включены 177 подъездов в 59 многоквартирных жилых домах. Уже отремонтировали 27 подъездов. Кроме того, за 5 лет заменили 58 лифтов в 14 домах, в 2021 году планируем заменить 29 лифтов, которым исполнится 25 лет», - добавил Каторов.



Программа «Мой подъезд» была инициирована губернатором Московской области Андреем Воробьевым в 2017 году. В ее рамках штукатурят и окрашивают стены, проводят замену плитки, реконструируют входные группы. Силами управляющих компаний заменяют почтовые ящики, входные и тамбурные двери, дверные доводчики, клапаны мусоропровода.