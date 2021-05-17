РИАМО - 17 мая. Пользователи «Активного гражданина» выбрали название для городских круглогодичных ярмарок, большинство сошлось на мнении, что «Московские ярмарки» – самое подходящее, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Недавно мы предложили москвичам на «Активном гражданине» самим выбрать название для городских ярмарок. В голосовании приняли участие более 160 тысяч человек. Большинство поддержало название «Московские ярмарки», – написал мэр на своей странице «ВКонтакте».

Собянин напомнил, что в Москве сегодня работают 45 круглогодичных ярмарок, а к концу года откроются еще порядка 20.

«Это уже не просто торговля, а новое культурное явление совсем с другой атмосферой. Вместо старых сезонных рынков с палатками – комфортные теплые павильоны», – подчеркнул Собянин.

Ярмарки такого типа стали появляться в Москве с 2017 года. При этом площадки для них определяют сами жители.

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