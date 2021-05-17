РИАМО - 17 мая. В правительстве РФ рассматривают новые меры регулирования рынка сахара: создание интервенционного фонда и утверждение ежегодной квоты для беспошлинного импорта, пишет газета «Коммерсант».

Замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут объявила об этом 13 мая на совещании с крупными производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков. В Минсельхозе России уже подтвердили, что формирование запаса сахара для бесперебойных поставок и сохранение стабильных цен на рынке считается целесообразным, однако обнуление пошлины на импорт – мера разовая.

Регулирование рынка сахара начали в конце прошлого года после того, как президент РФ Владимир Путин раскритиковал рост цен. Тогда производители и ретейлеры решили зафиксировать отпускную стоимость сахара в 36 руб. за 1 кг, розничную - в 46 руб. за 1 кг. Это соглашение прекратит действовать 1 июня.

По 31 августа действует беспошлинная квота на импорт сахара в 350 тыс. т. Право его продавать могут получить фирмы, которые соответствуют ряду критериев. Так, трейдером с большой долей вероятности станет ОЗК. Представитель компании в ходе совещания 13 мая отметил, что ОЗК готова отгрузить 25 тыс. т сахара к 1 июня промышленным потребителям по 43,5 – 46 руб. за 1 кг с НДС с доставкой в Москву.

Лут в ходе совещания подчеркнула, что в этом году сев сахарной свеклы идет с отставанием и, так как завершается соглашение о фиксации цен, это может привести к подорожанию сахара.

Министерство сельского хозяйства РФ порекомендует региональным заводам продавать сахар торговым сетям в первую очередь.

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