РИАМО - 17 мая. С начала текущего года санитарная авиация Подмосковья совершила 175 вылетов, преимущественно пострадавших доставляют в медицинские организации Красногорска, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Преимущественно санавиция доставляет пострадавших в медорганизации Красногорска, Подольска, Ногинска – в травмоцентры первого уровня и ожоговый центр. Также пострадавшие попадают в Химкинскую областную больницу и Московский областной центр охраны материнства и детства.
Во время оказания помощи санавицией используются вертолеты легкого класса, которые оснащены необходимым медоборудованием.
Медицинские вертолеты применяются для межбольничной эвакуации пациентов, а также для того, чтобы помочь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
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