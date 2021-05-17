РИАМО - 17 мая. С начала текущего года санитарная авиация Подмосковья совершила 175 вылетов, преимущественно пострадавших доставляют в медицинские организации Красногорска, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Преимущество санитарной авиации в том, что она позволяет оперативно доставить пациента в больницу, вне зависимости от дорожного трафика и удаленности медицинской организации. Вертолеты могут осуществлять вылеты и в ночное время суток благодаря системе «Ночной старт», – сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Преимущественно санавиция доставляет пострадавших в медорганизации Красногорска, Подольска, Ногинска – в травмоцентры первого уровня и ожоговый центр. Также пострадавшие попадают в Химкинскую областную больницу и Московский областной центр охраны материнства и детства.

Во время оказания помощи санавицией используются вертолеты легкого класса, которые оснащены необходимым медоборудованием.

Медицинские вертолеты применяются для межбольничной эвакуации пациентов, а также для того, чтобы помочь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.